Uccise il figlio di 10 anni con una coltellata | condannato all' ergastolo

È stato condannato all'ergastolo Mirko Tomkov, il muratore 45enne di origine polacca che il 16 novembre 2021 a Vetralla, in provincia di Viterbo, ha ucciso a coltellate il figlio Matias di 10 anni. Lo ha deciso la corte d'Assise accogliendo le richieste della procura. Nei confronti dell'imputato l'accusa era di omicidio volontario pluriaggravato. 'Mentre ero lì ho sentito le ruote dello zaino di mio figlio - ha detto Mirko Tomkow - che sbattevano sui gradini e sono sceso. Appena mi ha visto ha urlato di andarmene via'.