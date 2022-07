Thor: Love and Thunder suona come l'hard rock (Di venerdì 8 luglio 2022) È uscito in sala il 6 luglio Thor: Love and Thunder, nuovo cinecomic della Marvel dedicato al dio del tuono Chris Hemsworth ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Oltre ai personaggi principali che affiancano Thor, come il villain Gorr il macellatore di dei, interpretato da Christian Bale e il (gran) ritorno di Jane Foster aka Natalie Portman, c’è un’altra grande protagonista della pellicola di Taika Waititi, cioè la musica rock. Nella colonna sonora curata da Michael Giacchino – quello stesso compositore che ha reso The Batman un’opera underground attraverso i Nirvana – con Nami Melumad c’è ampio spazio per il rock Anni Ottanta, con i Guns N' Roses a farla da padrone. Sono infatti quattro le tracce della band hard rock che ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 8 luglio 2022) È uscito in sala il 6 luglioand, nuovo cinecomic della Marvel dedicato al dio del tuono Chris Hemsworth ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Oltre ai personaggi principali che affiancanoil villain Gorr il macellatore di dei, interpretato da Christian Bale e il (gran) ritorno di Jane Foster aka Natalie Portman, c’è un’altra grande protagonista della pellicola di Taika Waititi, cioè la musica. Nella colonna sonora curata da Michael Giacchino – quello stesso compositore che ha reso The Batman un’opera underground attraverso i Nirvana – con Nami Melumad c’è ampio spazio per ilAnni Ottanta, con i Guns N' Roses a farla da padrone. Sono infatti quattro le tracce della bandche ...

