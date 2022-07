Tesla - Elon Musk torna a parlare del robotaxi (Di venerdì 8 luglio 2022) Elon Musk torna a chiedere al popolo di Twitter un parere sui nuovi progetti della Tesla: questa volta, il vulcanico fondatore della Casa californiana ha ipotizzato la produzione di un robovan, riprendendo un discorso già più volte accennato in passato. Il robotaxi è nei piani dal 2016. In occasione dell'apertura della Gigafactory in Texas, Musk aveva parlato in maniera piuttosto concreta di un veicolo a guida autonoma capace di trasportare persone o merci: qualcosa che Tesla oggi non ha e che potrebbe quindi inserirsi tra le auto ed il Semi, coprendo un segmento di mercato di fatto ancora non esiste. La guida autonoma, del resto, è un obiettivo della Tesla e gli annunci circa l'arrivo di sistemi automatizzati di livello 4 continuano a susseguirsi da ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 luglio 2022)a chiedere al popolo di Twitter un parere sui nuovi progetti della: questa volta, il vulcanico fondatore della Casa californiana ha ipotizzato la produzione di un robovan, riprendendo un discorso già più volte accennato in passato. Ilè nei piani dal 2016. In occasione dell'apertura della Gigafactory in Texas,aveva parlato in maniera piuttosto concreta di un veicolo a guida autonoma capace di trasportare persone o merci: qualcosa cheoggi non ha e che potrebbe quindi inserirsi tra le auto ed il Semi, coprendo un segmento di mercato di fatto ancora non esiste. La guida autonoma, del resto, è un obiettivo dellae gli annunci circa l'arrivo di sistemi automatizzati di livello 4 continuano a susseguirsi da ...

