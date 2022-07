Svolta sull’omicidio in Messico dell’imprenditore italiano Tunesi: arrestata la moglie e due sicari (Di venerdì 8 luglio 2022) Colpo di scena nell’indagine sull’omicidio dell’imprenditore italiano Raphael Alessandro Tunesi, ucciso in Messico lo scorso 2 luglio. È stata arrestata la moglie Elizabeth, accusata di essere stata la mandante del delitto. La procura federale messicana ha poi arrestato Gerardo Antonio e Luis Martin, ritenuti gli esecutori materiali dell’assassinio. Tunesi era stato ucciso da persone a bordo di due moto moto, durante una sorta di imboscata a Palenque, nello Stato messicano del Chiapas. L’imprenditore era stato bloccato mentre andava a prendere da scuola le figlie, avute con la moglie messicana. Proprietario dell’hotel Quinta Chanabnal, vicino al sito archeologico di Palenque, Tanesi era anche un epigrafista e profondo conoscitore ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Colpo di scena nell’indagineRaphael Alessandro, ucciso inlo scorso 2 luglio. È statalaElizabeth, accusata di essere stata la mandante del delitto. La procura federale messicana ha poi arrestato Gerardo Antonio e Luis Martin, ritenuti gli esecutori materiali dell’assassinio.era stato ucciso da persone a bordo di due moto moto, durante una sorta di imboscata a Palenque, nello Stato messicano del Chiapas. L’imprenditore era stato bloccato mentre andava a prendere da scuola le figlie, avute con lamessicana. Proprietario dell’hotel Quinta Chanabnal, vicino al sito archeologico di Palenque, Tanesi era anche un epigrafista e profondo conoscitore ...

Pubblicità

East_DRC_News : RT @FocusonafricaIt: Svolta nell’indagine della Procura di Roma sull’omicidio durante la missione in #RdCongo dell’ambasciatore dell’ambasc… - ComparatoNicola : RT @FocusonafricaIt: Svolta nell’indagine della Procura di Roma sull’omicidio durante la missione in #RdCongo dell’ambasciatore dell’ambasc… - AmmirabileElena : RT @FocusonafricaIt: Svolta nell’indagine della Procura di Roma sull’omicidio durante la missione in #RdCongo dell’ambasciatore dell’ambasc… - sadape54 : RT @FocusonafricaIt: Svolta nell’indagine della Procura di Roma sull’omicidio durante la missione in #RdCongo dell’ambasciatore dell’ambasc… - AntonellaNapoli : RT @FocusonafricaIt: Svolta nell’indagine della Procura di Roma sull’omicidio durante la missione in #RdCongo dell’ambasciatore dell’ambasc… -