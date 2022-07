Sky – Mertens al Napoli, il belga vuole restare e si riduce ancora l’ingaggio (Di venerdì 8 luglio 2022) Dries Mertens vuole restare al Napoli, le ultime notizie di Sky Sport fanno sapere che il belga è pronto a ridursi ulteriormente l’ingaggio. Il giocatore belga non ha più un contratto con il Napoli, scaduto il 30 giugno, quindi non è stato inserito nella lista dei convocati di Spalletti per il ritiro di Dimaro. Nonostante tutto il giocatore non ha ancora scelto il nuovo club, anche perché vuole restare in maglia azzurra, questo è la sua volontà ed è deciso a portarla avanti. Rinnovo Mertens col Napoli Il giocatore è ancora in vacanza ma attende uno sviluppo nella trattativa. Intanto secondo quanto riferisce Sky Sport Dries Mertens è ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 8 luglio 2022) Driesal, le ultime notizie di Sky Sport fanno sapere che ilè pronto a ridursi ulteriormente. Il giocatorenon ha più un contratto con il, scaduto il 30 giugno, quindi non è stato inserito nella lista dei convocati di Spalletti per il ritiro di Dimaro. Nonostante tutto il giocatore non hascelto il nuovo club, anche perchéin maglia azzurra, questo è la sua volontà ed è deciso a portarla avanti. RinnovocolIl giocatore èin vacanza ma attende uno sviluppo nella trattativa. Intanto secondo quanto riferisce Sky Sport Driesè ...

