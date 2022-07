"Se ne riparla a settembre". Berlinguer-Orsini, l'ultimo trionfo: come piegano Pd e Rai (Di venerdì 8 luglio 2022) E alla fine vince Bianca Berlinguer. Potremmo sintetizzare così l'accaduto. Il punto è che dopo averne parlato per settimane, sfuma la risoluzione della Vigilanza Rai che avrebbe dovuto mettere dei paletti ai talk-show. Il cosiddetto lodo-Orsini, ovvero la crociata per il bavaglio agli ospiti scomodi, che proprio in Alessandro Orsini con le sue controverse idee sulla Russia a CartaBianca simboleggia in modo perfetto. Se ne riparlerà, forse, a settembre. L'iniziativa era stata proposta da Alberto Brachini di Forza Italia ma con discreta evidenza non ha attecchito. Né la prima né la seconda bozza, una riedizione un poco più morbida, in cui si metteva nero su bianco che gli ospiti debbano essere di "comprovata competenza e autorevolezza". E ancora, si affrontava il tema delle presenze con cachet, chiedendo a Viale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) E alla fine vince Bianca. Potremmo sintetizzare così l'accaduto. Il punto è che dopo averne parlato per settimane, sfuma la risoluzione della Vigilanza Rai che avrebbe dovuto mettere dei paletti ai talk-show. Il cosiddetto lodo-, ovvero la crociata per il bavaglio agli ospiti scomodi, che proprio in Alessandrocon le sue controverse idee sulla Russia a CartaBianca simboleggia in modo perfetto. Se ne riparlerà, forse, a. L'iniziativa era stata proposta da Alberto Brachini di Forza Italia ma con discreta evidenza non ha attecchito. Né la prima né la seconda bozza, una riedizione un poco più morbida, in cui si metteva nero su bianco che gli ospiti debbano essere di "comprovata competenza e autorevolezza". E ancora, si affrontava il tema delle presenze con cachet, chiedendo a Viale ...

