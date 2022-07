Saronno | infermiera killer | la Cassazione conferma la condanna a 30 anni

Pubblicità

SettenewsWeb : E' stato rigettato nelle scorse ore il ricorso dei difensori di Laura Taroni, l'ex infermiera dell'ospedale di Saro… - laregione : Confermati 30 anni all’’infermiera killer’ di Saronno -

Laura Taroni è accusata di aver ucciso il marito e la madre. Le morti furono provocate da un mix letale di farmaci e sarebbero state pianificate per eliminare tutti quelli che avrebbero potuto ...... ostacolo ormai ingombrante alla relazione con Leonardo Cazzaniga, all'epoca aiuto primario del pronto soccorso del presidio ospedaliero di, dove la donna prestava servizio come. ...Laura Taroni è accusata di aver ucciso il marito e la madre. Le morti furono provocate da un mix letale di farmaci e sarebbero state pianificate per eliminare tutti quelli che avrebbero potuto ostacol ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...