Salernitana, UFFICIALE: un centrocampista al Perugia (Di venerdì 8 luglio 2022) La Salernitana comunica di aver raggiunto l'accordo con il Perugia (serie B) per il trasferimento in prestito biennale con opzione e contro-opzione... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Lacomunica di aver raggiunto l'accordo con il(serie B) per il trasferimento in prestito biennale con opzione e contro-opzione...

Pubblicità

ottopagine : UFFICIALE. Salernitana, saluta Iannoni: il centrocampista passa al Perugia #Salerno - tcm24com : Ufficiale: la Salernitana cede in prestito Edoardo Iannoni al Perugia #Iannoni #Perugia #Salernitana - laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Ufficiale, Luka Jovic è un nuovo attaccante della Fiorentina. Cremonese, arriva Radu in presti… - granatissimi : UFFICIALE. Salernitana, saluta Iannoni: il centrocampista passa al Perugia - De_Sand88 : RT @1913parmacalcio: Ufficiale il primo impegno dei Crociati di questa stagione: il 7 agosto il Parma affronta in trasferta la Salernitana… -