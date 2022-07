Prospettive iperboliche con Block and Key | la recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il nuovo arrivato di casa Giochix ci conduce, in veste di archeologi in competizione fra loro, in un antico tempio pieno di giganteschi blocchi e misteriosi indizi da decifrare. Stiamo parlando diand Key, il gioco che vi farà scervellare dietro le suetridimensionali. Gli antichi manufatti Il materiale di& Key è molto particolare, all’interno della scatola troviamo infatti: 48 carte indizio (divise in facili, intermedie e difficili) 4 carte Enigma 1 Sacchetto 41 Blocchi di cui 1 cubo principale 4 Colonne di supporto per montare il tabellone Ma c’è un ulteriore componente non menzionato nel regolamento è proprio la scatola. In questo gioco infatti le due parti della stessa vengono montate assieme alle colonne di supporto per ottenere un tabellone 3D su due piani.and Key ...