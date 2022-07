Organico Covid, comitato scrive alle istituzioni: “Non bastano le belle parole di Bianchi, servono i fatti, vogliamo la riconferma” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il comitato 'Uniti per la riconferma - Organico aggiuntivo (ex Covid) comparto scuola' ha inviato una lettera alle competenti istituzioni per invitarle a trattare il tema della riconferma dell'Organico aggiuntivo docente e ATA per il terzo anno scolastico consecutivo, denominato convenzionalmente 'Organico Covid' in questi due trascorsi anni scolastici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) Il'Uniti per laaggiuntivo (ex) comparto scuola' ha inviato una letteracompetentiper invitarle a trattare il tema delladell'aggiuntivo docente e ATA per il terzo anno scolastico consecutivo, denominato convenzionalmente '' in questi due trascorsi anni scolastici. L'articolo .

