Omar Confalonieri, altri 5 casi di donne violentate dopo essere state drogate dall'agente immobiliare. Coinvolta anche la moglie (Di venerdì 8 luglio 2022) E' accusato di altre 5 violenze sessuali, per questa ragione è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere a Omar Confalonieri, l'agente immobiliare condannato nel maggio scorso a 6 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di una giovane coppia di clienti. L'uomo era stato arrestato nel novembre 2021 per avere abusato della donna dopo avere drogato la coppia con del tranquillante disciolto negli spritz che aveva offerto loro in un bar di Settimo Milanese. Il tutto davanti alla figlia di pochi mesi della coppia, che per ore nessuno aveva accudito. Mentre l'agente immobiliare veniva processato, in questi mesi i carabinieri di Corsico hanno sentito oltre 200 donne che negli anni sono entrate in contatto

