“Non dà segni di vita”: l'ex premier del Giappone vittima di un attentato (Di venerdì 8 luglio 2022) Notizia choc dal Giappone: l'ex premier Shinzo Abe è stato ferito a colpi di arma da fuoco durante un discorso in occasione della campagna elettorale a Nara. Le condizioni di salute di Abe non sono conosciute anche se l'emittente Giappone Nhk sostiene che l'ex premier ha subito un arresto cardiopolmonare ed è stato portato in ospedale. Sempre secondo l'emittente pubblica Giapponese il politico 67enne non mostrava segni di vita dopo quanto accaduto, con condizioni definite molto gravi. La polizia è riuscita a fermare il sospetto tiratore e lo ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio (sarebbero stati esplosi almeno due spari e sarebbe stata sequestrata una pistola). Il primo ministro Giapponese Fumio Kishida ha temporaneamente sospeso la sua ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Notizia choc dal: l'exShinzo Abe è stato ferito a colpi di arma da fuoco durante un discorso in occasione della campagna elettorale a Nara. Le condizioni di salute di Abe non sono conosciute anche se l'emittenteNhk sostiene che l'exha subito un arresto cardiopolmonare ed è stato portato in ospedale. Sempre secondo l'emittente pubblicase il politico 67enne non mostravadidopo quanto accaduto, con condizioni definite molto gravi. La polizia è riuscita a fermare il sospetto tiratore e lo ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio (sarebbero stati esplosi almeno due spari e sarebbe stata sequestrata una pistola). Il primo ministrose Fumio Kishida ha temporaneamente sospeso la sua ...

