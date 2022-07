Pubblicità

Sicilianodoc7 : RT @ValePieraccini: (#CdS) Se #Koulibaly rifiuta, il piano B è #Milenkovic, complicato inserirsi tra #Inter e #Bremer, restano vivi i conta… - Vincenzo140893 : RT @ValePieraccini: (#CdS) Se #Koulibaly rifiuta, il piano B è #Milenkovic, complicato inserirsi tra #Inter e #Bremer, restano vivi i conta… - Tiarossi2 : RT @ValePieraccini: (#CdS) Se #Koulibaly rifiuta, il piano B è #Milenkovic, complicato inserirsi tra #Inter e #Bremer, restano vivi i conta… - ValePieraccini : (#CdS) Se #Koulibaly rifiuta, il piano B è #Milenkovic, complicato inserirsi tra #Inter e #Bremer, restano vivi i c… - rna70xn : @LeBombeDiVlad minkiate....kazzate....voglio vedere/sentire l'audio dove Koulibaly rifiuta la juve...sparate una se… -

Corriere dello Sport

Il triangolo - no: il Napoli non cederebbealla Juve anche se arrivasse un'offerta pazzesca ;, seppur lusingato e con il rispetto dovuto, ha spiegato che nella Juve, la storica rivale sportiva del Napoli, non giocherebbe;non ha intenzione di accettare l'offerta di rinnovo ...Fioccano le reazioni: "Passare daad Acerbi è come passare da Monica Bellucci a Luciana ... E in attacco si punta Zaniolo ma searriva ... Koulibaly rifiuta la Juve ma non rinnova con il Napoli: il piano di De Laurentiis KK fa sapere che non andrà mai ai bianconeri. Ma anche che ora non intende rinnovare con gli azzurri. Chelsea (e Barça) ci provano, Spalletti trema ...La società partenopea prova a trattenere il difensore senegalese: per allontanare le pretendenti (bianconeri su tutti) è disposta ad aumentare l'ingaggio.