Judo, Giulia Carnà brucia le tappe ed è seconda nel Grand Slam di Budapest a soli 17 anni! (Di venerdì 8 luglio 2022) Si apre con il botto per l'ItalJudo il Grand Slam di Budapest 2022, grazie allo straordinario exploit della giovane promessa Giulia Carnà nella categoria fino a 52 kg. La diciassettenne siciliana, vice-campionessa mondiale juniores in carica, ha infatti raggiunto la finale del prestigioso torneo ungherese per poi alzare bandiera bianca solo a cospetto della beniamina locale Reka Pupp (doppio waza-ari). Il percorso dell'azzurra nelle eliminatorie è stato però a dir poco entusiasmante, con quattro incontri vinti di seguito che l'hanno proiettata automaticamente sul podio alla seconda apparizione della carriera nel World Tour. Carnà ha cominciato la sua gara imponendosi sull'abbordabile svizzera Manon Monnard, prima di stupire tutti dominando agli ottavi ...

