Inter, nome nuovo per la difesa: proposto Zagadou a parametro zero (Di venerdì 8 luglio 2022) Mercoledì ad Appiano Gentile ha preso il via il ritiro estivo in preparazione della nuova stagione, ieri anche Ausilio e Baccin sono... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Mercoledì ad Appiano Gentile ha preso il via il ritiro estivo in preparazione della nuova stagione, ieri anche Ausilio e Baccin sono...

Pubblicità

DiMarzio : . @Inter, per la difesa spunta il nome di #Akanji - SimoneTogna : Cambia il nome del centro sportivo di Interello. Si chiamerà KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti. #inter - mike89_inter : @kekkob4 @GioNeroBlu Secondo me dybala è quando gli autogol gli hanno fatto vedere un nome e inzaghi ha detto che i… - ferrantelli94 : RT @it_inter: #Skriniar vorrebbe chiarezza subito, l'Inter ha fatto sapere al Psg di voler accelerare in un senso o nell'altro: se non dove… - 7321Hopefulboy : @RPozzolli Per me alle 3 Bremer e alla 4 Icardi, alla 1 non saprei, se si parla di un nome in orbita Inter potrebbe… -