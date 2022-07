Giappone: Abe è morto dopo 4 ore di agonia. Arrestato l’attentatore (Di venerdì 8 luglio 2022) TOKIO - Ha lottato nel letto d'ospedale per quattro ore dopo l'attentato, ma non ce l'ha fatta. L'ex primo ministro Giapponese Shinzo Abe è morto dopo essere stato colpito da un proiettile durante un evento elettorale. Aveva 67 anni. Secondo un alto funzionario dell'LDP (Partito Liberal Democratico), Abe è deceduto in un ospedale della città di Kashihara, nella regione di Nara, dove stava ricevendo cure mediche. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 luglio 2022) TOKIO - Ha lottato nel letto d'ospedale per quattro orel'attentato, ma non ce l'ha fatta. L'ex primo ministrose Shinzo Abe èessere stato colpito da un proiettile durante un evento elettorale. Aveva 67 anni. Secondo un alto funzionario dell'LDP (Partito Liberal Democratico), Abe è deceduto in un ospedale della città di Kashihara, nella regione di Nara, dove stava ricevendo cure mediche. L'articolo proviene da Firenze Post.

