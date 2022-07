Genoa, non solo Pisa. Un altro club bussa per Ghiglione (Di venerdì 8 luglio 2022) Il futuro di Paolo Ghiglione è sempre più lontano dal Genoa. L'esterno lombardo, non certo una prima scelta di mister Bl... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Il futuro di Paoloè sempre più lontano dal. L'esterno lombardo, non certo una prima scelta di mister Bl...

Pubblicità

Lega_B : Diceva Fabrizio De André: 'Al Genoa avrei scritto una canzone d’amore, ma non lo faccio perché per fare canzoni bis… - GiovaAlbanese : Il passaggio di #Cambiaso alla #Juventus non è in discussione: il club lo porterà a termine anche se #Dragusin non… - _Morik92_ : Affare #Cambiaso in stand-by. C'è accordo tra #Juve e #Genoa, ma non c'è ancora la risposta di #Dragusin. Il giocat… - sportli26181512 : Genoa, non solo Pisa. Un altro club bussa per Ghiglione: Il futuro di Paolo Ghiglione è sempre più lontano dal Geno… - zuma2007 : @Scomodo2063 ci fosse mai uno che si lamenti dei soldi spesi per acquisire vasco,standard liegi ecc,...ecco ,sono t… -