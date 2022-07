F1 | libere 1 al Gp d' Austria | Verstappen primo davanti a Leclerc

Pubblicità

SkySportF1 : Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - f1_notizie : ?? Risultati Prove Libere 1 del Gran Premio d'Austria 2022 #AustrianGP #F1 - danielesparisci : Le qualifiche del Gp d'Austria, la diretta da Spielberg sul @Corriere - lorenzo10469500 : F1, Gp Austria, prove libere: Verstappen il più veloce poi Leclerc Alle 17 le qualifiche Sprint Race - Corriere del… - SportPesa_IT : Formula 1 Austria. Nelle libere 1 Verstappen il più veloce. Leclerc segue con la Ferrari, Sainz è 7°. #Formula1 -

SPIELBERG - È Max Verstappen il pilota più veloce in pista (1:06.302) nelle prove1 del Gran Premio d', undicesimo appuntamento della Formula 1 . Dietro l'alfiere della Red Bull c'è il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc . Mentre è terza la Mercedes di George ...di Fabio Belli) FORMULA 1, GP2022: VERSTAPPEN TOP! Terminata la diretta Formula 1 di oggi, venerdì 8 luglio, con le proveFP1 del Gran Premio d'2022 dal circuito del Red ...Domani, sabato 9 luglio, si disputeranno prove libere 2 e sprint race del fine settimana del GP dell'Austria del Mondiale 2022 di F1 con la gara che si correrà nell'ambito dell'undicesima tappa del ca ...E’ iniziato un nuovo weekend di gara di F1. I piloti sono scesi in pista oggi per le prime libere del Gp d’Austria, in attesa delle qualifiche, in vista della gara Sprint di domani, di questo pomerigg ...