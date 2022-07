F1 in tv, GP Austria 2022: orario d’inizio, programma, streaming, quando vedere FP1 e qualifiche (Di venerdì 8 luglio 2022) Scatta ufficialmente il weekend del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Prosegue il caldissimo luglio della massima categoria del motorsport, dato che prima della sosta agostana faremo ancora in tempo a vivere i Gran Premi di Francia e Ungheria. Il fine settimana Austriaco prenderà scena al Red Bull Ring, tracciato che propone sempre tanti sorpassi ed emozioni, per un weekend che regalerà punti pesanti. Per la seconda volta in questa annata, infatti, vedremo la sprint race. Il programma vedrà le qualifiche nel pomeriggio odierno (ore 17.00, dopo le prove libere 1 delle ore 13.30), quindi domani toccherà alla gara sulla distanza dei 100 chilometri, prima del consueto Gran Premio nel pomeriggio di domenica. Ci siamo appena messi alle spalle il weekend di ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Scatta ufficialmente il weekend del Gran Premio d’, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Prosegue il caldissimo luglio della massima categoria del motorsport, dato che prima della sosta agostana faremo ancora in tempo a vivere i Gran Premi di Francia e Ungheria. Il fine settimanaco prenderà scena al Red Bull Ring, tracciato che propone sempre tanti sorpassi ed emozioni, per un weekend che regalerà punti pesanti. Per la seconda volta in questa annata, infatti, vedremo la sprint race. Ilvedrà lenel pomeriggio odierno (ore 17.00, dopo le prove libere 1 delle ore 13.30), quindi domani toccherà alla gara sulla distanza dei 100 chilometri, prima del consueto Gran Premio nel pomeriggio di domenica. Ci siamo appena messi alle spalle il weekend di ...

Pubblicità

DiMarzio : Miro #Klose parte dall’#Austria. Sarà il nuovo #allenatore dell’@SCRAltach. In una cittadina più vicina a #Zurigo c… - fattoquotidiano : F1, Gp d’Austria: la Ferrari non vince dal 2003, quando Schumacher approfittò di un ordine di scuderia. Torna la Sp… - sportface2016 : #Formula1 #GPAustria 2022, qualifiche oggi in tv: canale, orario e diretta streaming - digitalsat_it : Sky Sport F1, Gran Premio Austria 2022 (anche in streaming su NOW) - zazoomblog : F1 su TV8 GP Austria 2022: orari programma in chiaro diretta e differita qualifiche - #Austria #2022: #orari… -