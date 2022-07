Dragowski | la Fiorentina tratta con l’Espanyol

Pubblicità

Fantacalcio : Calciomercato Fiorentina, Dragowski ai saluti: accordo raggiunto con l'Espanyol - MerMer98295834 : Ma con #dragowski e #terracciano qualcuno mi spiega che cazzo ha preso a fare #Gollini la Fiorentina?! - BerardoViola2 : Se l'Espanyol non ha soldi per Dragowski e vuole fare uno scambio, segnalo a @acffiorentina che loro hanno in rosa… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Fiorentina, Espanyol forte su Dragowski. Niente 8 milioni, si tratta sulle contropartite - marinabeccuti : Fiorentina, Espanyol forte su Dragowski. Niente 8 milioni, si tratta sulle contropartite -

Ora cercheremo di trovare una soluzione per.' Le visite mediche sarebbero in programma tra lunedì e martedì. CALCIOMERCATONEWS/ Ecco Jovic dal Real, concorrenza per Praet Il ...Ora cercheremo di trovare una soluzione per". E a proposito di altri giocatori in uscita ... Dopo i colpi di ieri di Empoli (che ha preso Satriano dall'Inter) Torino (Bayeye) e(...Dragowski è in uscita dalla Fiorentina e ha un accordo con l'Espanyol. La trattativa tra le due società continua ad oltranza ...Non solo Luka Jovic, in queste ore è sbarcato anche Pierluigi Gollini a Firenze. In questi istanti il prossimo nuovo portiere della Fiorentina sta svolgendo le visite mediche di rito prima di firmare ...