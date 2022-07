Dai Kennedy ad Abe: la lunga scia dei politici uccisi in un attentato (Di venerdì 8 luglio 2022) La tragedia avvenuta in Giappone è solo l’ultima di una lunga serie. Tra i precedenti spiccano i due fratelli Kennedy e la morte del premier israeliano Yitzhak Rabin Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) La tragedia avvenuta in Giappone è solo l’ultima di unaserie. Tra i precedenti spiccano i due fratellie la morte del premier israeliano Yitzhak Rabin

