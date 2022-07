Covid, in Italia il virus torna a corre: Rt e incidenza salgono ancora (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma – Covid-19 continua a correre in Italia. Sale infatti l’Rt – ora a 1.40 – e aumenta anche l’incidenza a più di 1.000 contagi su 100mila abitanti. Crescono anche i ricoveri ordinari e le terapie intensive, nove tra province e regioni a rischio alto. Questi i dati principali del monitoraggio settimanale Iss sull’andamento dell’epidemia in Italia. CRESCONO RT E incidenza Nel periodo 15 giugno – 28 giugno l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici risulta pari a 1,40 (range 1,36-1,46), in aumento rispetto alla settimana precedente (1.30) ed oltre la soglia epidemica. Sale anche l’incidenza settimanale a livello nazionale: 1.071 ogni 100.000 abitanti (1-7 luglio) rispetto ai 763 ogni 100.000 abitanti (24-30 giugno). E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma –-19 continua are in. Sale infatti l’Rt – ora a 1.40 – e aumenta anche l’a più di 1.000 contagi su 100mila abitanti. Crescono anche i ricoveri ordinari e le terapie intensive, nove tra province e regioni a rischio alto. Questi i dati principali del monitoraggio settimanale Iss sull’andamento dell’epidemia in. CRESCONO RT ENel periodo 15 giugno – 28 giugno l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici risulta pari a 1,40 (range 1,36-1,46), in aumento rispetto alla settimana precedente (1.30) ed oltre la soglia epidemica. Sale anche l’settimanale a livello nazionale: 1.071 ogni 100.000 abitanti (1-7 luglio) rispetto ai 763 ogni 100.000 abitanti (24-30 giugno). E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della ...

