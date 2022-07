Covid, 3000 i nuovi contagi e 3 decessi registrati in Abruzzo nella giornata di oggi (Di venerdì 8 luglio 2022) L'Aquila - Sono 3000 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 451372. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di un 87enne della provincia di Chieti e di una 84enne della provincia dell’Aquila, mentre 1 decesso è risalente ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3396. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 404787 dimessi/guariti (+1000 rispetto a mercoledì). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 43189 (+4705 rispetto a mercoledì). Di questi, 190 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 8 luglio 2022) L'Aquila - Sonocasi positivi alin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 451372. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3casi (si tratta di un 87enne della provincia di Chieti e di una 84enne della provincia dell’Aquila, mentre 1 decesso è risalente ai giorni scorsi ed è stato comunicato solodalla Asl) e sale a 3396. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 404787 dimessi/guariti (+1000 rispetto a mercoledì). Gli attualmente positivi insono 43189 (+4705 rispetto a mercoledì). Di questi, 190 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, ...

Pubblicità

TgrRaiCalabria : Covid: 5 morti e più di 3000 nuovi casi in Calabria, secondo l'ultimo bollettino. Il tasso di positività scende al… - 8e30it : Covid in Calabria, più di 3000 i nuovi casi (sempre Cosenza la provincia più colpita) e 5 vittime - luciapulichino : @phyllis8524 @HuffPostItalia @Cartabellotta In Spagna , Germania, UK ecc. scorrazzano in giro come se niente fosse… - luciapulichino : @Ermosia @HuffPostItalia non occorre ospedalizzare i malati di covid, un raffreddore si può curare a casa. Solo che… - 692Troll : @Peter_Italy Che intelligenti i militari Usa, col covid hanno ucciso 800.000 cittadini Usa e meno di 3000 nigeriani. -