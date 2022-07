Calciomercato Juventus | Spalletti ' frega' Allegri in corsia | intreccio con la Roma

(Di venerdì 8 luglio 2022), il Napoli valuta un profilo che piace ai bianconeri in caso di partenza di un loro big dell'attacco. Il Napoli, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe messo gli occhi su Kostic. L'esterno che piace molto ai bianconeri adesso potrebbe diventare un vero e proprio oggetto dei desideri per la squadra partenopea.

