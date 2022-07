Brad Pitt ha dichiarato di soffrire di prosopagnosia: ecco cos’è (Di venerdì 8 luglio 2022) Brad Pitt ha dichiarato in un’intervista a GQ di soffrire di prosopagnosia: non riesce a riconoscere i volti delle persone, neanche quelle a lui care “Nessuno mi crede! Voglio incontrare un’altra persona che ne soffre”, ha dichiarato la star di Hollywood, che afferma di esserne affetto dal 2013. Nessun medico gli ha mai diagnosticato questa condizione. Pitt ha anche aggiunto di temere di essere potuto apparire spesso “distaccato” per questo motivo, e questo spiegherebbe anche la sua propensione a trascorrere la maggior parte del suo tempo in casa. L’ex marito di Angelina Jolie ha anche confessando di temere di aver dato in passato l’impressione di essere «distaccato» per via del suo disturbo. Pitt sostiene di essere malato dal 2103, motivo per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 luglio 2022)hain un’intervista a GQ didi: non riesce a riconoscere i volti delle persone, neanche quelle a lui care “Nessuno mi crede! Voglio incontrare un’altra persona che ne soffre”, hala star di Hollywood, che afferma di esserne affetto dal 2013. Nessun medico gli ha mai diagnosticato questa condizione.ha anche aggiunto di temere di essere potuto apparire spesso “distaccato” per questo motivo, e questo spiegherebbe anche la sua propensione a trascorrere la maggior parte del suo tempo in casa. L’ex marito di Angelina Jolie ha anche confessando di temere di aver dato in passato l’impressione di essere «distaccato» per via del suo disturbo.sostiene di essere malato dal 2103, motivo per ...

