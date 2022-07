Bomba d’acqua si abbatte sulla Campania | strade allagate | alberi caduti e auto bloccate

(Di venerdì 8 luglio 2022) Una violentasi è abbattuta nella notte su tutta la, provocando non pochi danni alle città. Partendo dal capoluogo, si registrano allagamenti su via Reggia di Portici e via Nuova Marina.siIl nubifragio non ha risparmiato la costiera Amalfitana e Sorrentina: grossi rami L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

AurelioElios55 : @carloemme50 Da me, una vera e propria bomba d’acqua..! - AurelioElios55 : @Lizitika1 Io ho solo gli occhi aperti, quasi, aperti. Mi ha svegliato di soprassalto una vera e propria bomba d’ac… - RubiniEnzo : @clodraiola @Fede94129901 Buongiorno ..e che bomba d’acqua - 10_everest : RT @stefmonzo: Bomba d'acqua. - GodLu_ : RT @stefmonzo: Bomba d'acqua. -

Fanpage.it

Alle 16 circa, infatti, si è abbattuta una vera '': un diluvio , a tratti misto a grandine e con tanto di fulmini e tuoni, che ha infuriato per quasi tre ore, per poi lasciare spazio a ...Una vera e propria, con versamenti abbondanti e grandine. I vicoli del centro si sono trasformati in un fiume in piena. Non sono stati registrati danni ingenti a cose o a persone. Questi fenomeni, ... Maltempo, bomba d'acqua su tutta la Campania: alberi caduti e strade allagate