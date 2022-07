Bimbo morto a Sharm, genitori atterrati in Italia. Il nonno: "Doveva essere una vacanza..." (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono atterrati a bordo dell'aereo con assistenza medica a Punta Raisi alle 13,40 e dopo essere stati trasferiti su un'ambulanza sono stati accompagnati al Policlinico di Palermo. I genitori di Andrea Mirabile, il Bimbo di 6... Leggi su today (Di venerdì 8 luglio 2022) Sonoa bordo dell'aereo con assistenza medica a Punta Raisi alle 13,40 e dopostati trasferiti su un'ambulanza sono stati accompagnati al Policlinico di Palermo. Idi Andrea Mirabile, ildi 6...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Bimbo morto a Sharm el Sheikh, domani tornano i genitori a Palermo, con un volo sanitario. Sabato il rientro della… - Luxgraph : Bimbo morto a Sharm, il nonno: «Non so cos'abbiano mangiato nel resort» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - infoitinterno : In ospedale a Palermo i genitori del bimbo morto in vacanza a Sharm, il nonno paterno: «Mio figlio intossicato grav… - Piergiulio58 : Bimbo morto a Sharm: i genitori arrivati a Palermo con un volo medico e subito ricoverati - la Repubblica - linda_villanti : RT @ilSicilia: #Cronaca #bimbo Bimbo morto a Sharm: genitori ricoverati al Policlinico di Palermo -