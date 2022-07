Benzina e gasolio, oggi prezzi ancora in calo (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – ancora in calo i prezzi di Benzina e gasolio alla pompa, oggi, nonostante il rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati dopo due scivoloni consecutivi. Anche il Brent rialza la testa riguadagnando i 105 dollari. ancora in aumento il metano auto. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di 4 centesimi al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Per Ip registriamo un taglio di un cent/litro su entrambi i prodotti. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di mercoledì mattina su circa 15mila ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) –indialla pompa,, nonostante il rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati dopo due scivoloni consecutivi. Anche il Brent rialza la testa riguadagnando i 105 dollari.in aumento il metano auto. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di 4 centesimi al litro iconsigliati di. Per Ip registriamo un taglio di un cent/litro su entrambi i prodotti. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di mercoledì mattina su circa 15mila ...

