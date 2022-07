Amber Heard, il libro sulla sua relazione con Johnny Depp: ecco la cifra da capogiro (Di venerdì 8 luglio 2022) Il libro di Amber Heard sulla sua relazione con Johnny Depp, che l'attrice ha intenzione di pubblicare al più presto, sarà venduto agli editori ad una cifra da capogiro. Molto presto Amber Heard potrebbe essere in grado di pagare i milioni che deve a Johnny Depp: la rivista OK! ha riferito che l'attrice si sta preparando a pubblicare un libro di memorie per il quale gli editori sono disposti a sborsare una cifra esorbitante. Secondo quanto riportato da Radar, il libro dell'attrice sta provocando una vera e propria guerra nel mondo dell'editoria: le trattative ruotano intorno ad una cifra pari a 15 ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 luglio 2022) Ildisuacon, che l'attrice ha intenzione di pubblicare al più presto, sarà venduto agli editori ad unada. Molto prestopotrebbe essere in grado di pagare i milioni che deve a: la rivista OK! ha riferito che l'attrice si sta preparando a pubblicare undi memorie per il quale gli editori sono disposti a sborsare unaesorbitante. Secondo quanto riportato da Radar, ildell'attrice sta provocando una vera e propria guerra nel mondo dell'editoria: le trattative ruotano intorno ad unapari a 15 ...

