Allerta maltempo in molte regioni, ma il caldo non molla (Di venerdì 8 luglio 2022) Durera' solo una manciata di giorni la 'ritirata' di Caronte, il torrido anticiclone africano che da settimane domina in mezza Europa aiutando a causare una siccita' definita a Strasburgo come la "piu'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Durera' solo una manciata di giorni la 'ritirata' di Caronte, il torrido anticiclone africano che da settimane domina in mezza Europa aiutando a causare una siccita' definita a Strasburgo come la "piu'...

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #8luglio, su Molise e Puglia ?? ??#allertaGIALLA su sette regioni ??????? In arrivo tempor… - etciu_ : Se fosse stato periodo scolastico i messaggi che mi sarei ritrovata sarebbero stati “Ma domani scuole chiuse allora… - serenel14278447 : Maltempo, violento temporale a Roma. A Bologna salta il concerto degli Iron Maiden, a Firenze oltre cento intervent… - AntennaSud : Maltempo: in Puglia allerta arancione per 24 ore. Previste anche grandinate e forti raffiche di vento - PugliaStream : Maltempo in Puglia, in arrivo temporali e grandine. A Gallipoli il vento abbatte gli alberi. Oggi allerta arancione -