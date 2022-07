ABA | dagli USA nuove frontiere di apprendimento per bambini normodotati e con disabilità

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 8 luglio 2022) Si svolge in questi giorni (8 e 9 luglio) all’Università degli studi di Milano lo “European Congress on Autism ABA e Autismo: tra educazione, riabilitazione e organizzazione dei servizi territoriali”, un incontro annuale dal carattere internazionale che per il terzo anno consecutivo vede la presentazione di una sessione dedicata all’autismo. Spieghiamo ai lettori che per ABA s’intende l’Analisi applicata del comportamento, utilizzabile in molteplici ambiti con risultati sorprendenti, per quanto riguarda l’educazione e le tecniche didestinate a studenti normotipici ma anche a studenti disabili. Nel corso degli anni sono infatti notevoli le evidenze scientifiche emerse dall’applicazione dell’ABA in una prospettiva di integrazione tra educazione e riabilitazione del bambino con spettro autistico, mirata a coinvolgere i diversi attori della rete educativa e ...