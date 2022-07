Pubblicità

QN Motori

ha annunciato la firma di un accordo con la startup taiwanese specializzata in batterie ProLogium Technology , secondo cui, a partire2024, verranno utilizzate solo batterie allo stato ...FORNITURA DI CELLE2024 In base agli accordi sottoscritti, ProLogium prevede di fornire celle per batterie allo stato solido aa partire2024 . Queste batterie saranno utilizzate sui ... VinFast: dal 2024 solo batterie allo stato solido per le sue auto elettriche Le batterie allo stato solido sulla carta permetteranno alle auto elettriche di fare un importante salto qualitativo. Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso dei mesi ci sono diverse aziende che s ...Grazie a un accordo con la startup ProLogium, l’azienda vietnamita di auto elettriche inizierà a usare batterie di nuova generazione entro i prossimi due anni ...