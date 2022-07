Vidal a Rio, oggi le visite. Firma col Flamengo in arrivo (Di giovedì 7 luglio 2022) Arturo Vidal, ex Juventus, Barcellona, Bayern Monaco, nell'ultima stagione, all'Inter, è arrivato ieri all'aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro, dove incontrerà la dirigenza del Flamengo per ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 luglio 2022) Arturo, ex Juventus, Barcellona, Bayern Monaco, nell'ultima stagione, all'Inter, è arrivato ieri all'aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro, dove incontrerà la dirigenza delper ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #inter, #Vidal è a Rio, oggi le visite. Firma col #Flamengo in arrivo - STnews365 : Mercato, Vidal firma per il Flamengo. Il centrocampista cileno è a Rio per firmare un contratto di un anno. #Calcio… - Sneijderismo : RT @news24_inter: #Vidal-Flamengo: oggi le visite, venerdì l’ufficialità ?????????? - news24_inter : #Vidal-Flamengo: oggi le visite, venerdì l’ufficialità ?????????? - OpenGDB : RT @unfair_play: Vidal è arrivato a Rio. #Vidal #calciomercato #Flamengo -