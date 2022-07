Trovato senza vita in mare: è morto Kazuki Takahashi – ecco chi è stato il creatore di Yu-Gi-Oh! (Di giovedì 7 luglio 2022) Se n’è andato a 60 anni Kazuki Takahashi, fumettista giapponese famoso il tutto il mondo per aver creato il manga e poi l’anime Yu-Gi-Oh!. E’ stato Trovato senza vita in mare. Chi è nato negli anni Novanta o all’inizio del nuovo Millennio ha giocato almeno una volta nella vita, quando era ancora un bambino spensierato, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 7 luglio 2022) Se n’è andato a 60 anni, fumettista giapponese famoso il tutto il mondo per aver creato il manga e poi l’anime Yu-Gi-Oh!. E’in. Chi è nato negli anni Novanta o all’inizio del nuovo Millennio ha giocato almeno una volta nella, quando era ancora un bambino spensierato, L'articolo NewNotizie.it.

