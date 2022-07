Pubblicità

Insigne infortunato: slitta il suo esordio con la maglia del Toronto - Dopo Criscito e Insigne, anche #Bernardeschi verso il Toronto. - Non inizia bene l'avventura di Insigne a Toronto: bloccato da un infortunio al polpaccio - #Insigne infortunato: slitta il suo esordio con la maglia del Toronto - Bernardeschi raggiunge Insigne e Criscito: a un passo l'accordo col Toronto.

Non inizia sotto una buona stella l'avventura calcistica di Lorenzo. Dopo aver saltato le prime due partite contro Columbus e Seattle, a causa di una condizione fisica naturalmente non al top, l'esterno d'attacco ex Napoli dovrà osservare due ...Slitta l'esordio di Lorenzocon la maglia del: l'ex capitano del Napoli soffre infatti di un risentimento muscolare al polpaccio. Non giocherà quindi, nella notte italiana tra sabato e domenica, contro il San ...Toronto, Insigne si ferma: risentimento al polpaccio, due settimane di stop. Ecco le dichiarazioni del coach Bob Bradley: "Speriamo di averlo per il 23 luglio" ...Week 19 will feature a matchup between the two worst defensive units in Major League Soccer as Toronto host the San Jose Earthquakes at BMO Field on Saturday. After 18 games in 2022, The Reds have ...