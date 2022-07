Somma pronto a presentare la nuova giunta (Di giovedì 7 luglio 2022) di Carmine Pecoraro “A giorni, al massimo per questo fine settimana vareremo la nuova giunta, che presenteremo ufficialmente nel primo consiglio comunale previsto per mercoledì prossimo nell’aula consiliare del Comune di Mercato San Severino”. È l’annuncio del riconfermato primo cittadino Antonio Somma, che dopo aver trionfato con un 63%dei consensi alle comunali del 12 giugno scorso, si appresta a formare la sua squadra che dovrà guidare il centro della Valle dell’Irno per i prossimi cinque anni. Intanto, due dei suoi tre rivali, ossia Carmine Ansalone e l’ex sindaco Giovanni Romano, sonoramente sconfitti nella competizione elettorale, l’altra sera si sono visti nella saletta dell’Ipibar di Curteri. Non si sa di cosa hanno parlato per circa quaranta minuti i due ex acerrimi nemici, (ci sono tra di loro decine di denunce penali ndr) di ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 7 luglio 2022) di Carmine Pecoraro “A giorni, al massimo per questo fine settimana vareremo la, che presenteremo ufficialmente nel primo consiglio comunale previsto per mercoledì prossimo nell’aula consiliare del Comune di Mercato San Severino”. È l’annuncio del riconfermato primo cittadino Antonio, che dopo aver trionfato con un 63%dei consensi alle comunali del 12 giugno scorso, si appresta a formare la sua squadra che dovrà guidare il centro della Valle dell’Irno per i prossimi cinque anni. Intanto, due dei suoi tre rivali, ossia Carmine Ansalone e l’ex sindaco Giovanni Romano, sonoramente sconfitti nella competizione elettorale, l’altra sera si sono visti nella saletta dell’Ipibar di Curteri. Non si sa di cosa hanno parlato per circa quaranta minuti i due ex acerrimi nemici, (ci sono tra di loro decine di denunce penali ndr) di ...

