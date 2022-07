Scalfarotto | Se ho la fede è merito di Renzi | non della sinistra

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il sottosegretario all'Interno ospite di Skytg24 ringraziaper la legge sulle unioni civili: "Se la mia famiglia è come le altre èsuo"

Pubblicità

ilGiornale.it

Se porto unaal dito e sono sposato con Federico lo devo a Matteo Renzi che ha cambiato la mia ... Così il Sottosegretario all'interno Ivana SkyStart su Skytg24.Nella nona puntata del suo podcastfa il punto sulla crisi del gas, alla luce delle ... tra agire con lungimiranza nell'interesse del Paese e speculare sulla buonapopolare per ... Scalfarotto si commuove in tv: "Se ho la fede è merito di Renzi, non della sinistra" Se porto una fede al dito e sono sposato con Federico lo devo a Matteo ... Così il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto a SkyStart su Skytg24. A stretto giro la reazione sui social di Matteo ...