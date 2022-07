Reddito tagliato agli invalidi, le storie: “Mangio in Caritas e non posso più pagare la fisioterapia”. “A giugno ho preso solo 10 euro: vivo in un garage e sono indietro con l’affitto” (Di giovedì 7 luglio 2022) A giugno l’accredito sulla card gialla del Reddito di cittadinanza si è fermato per molti di loro a 10 euro. “Io ne spendo centinaia in pochi giorni solo per le medicine: non arrivo più a fine mese”, racconta uno di loro. Un altro, costretto a scegliere tra la fisioterapia e l’aiuto indispensabile di una colf, spiega di aver dovuto dare via le gatte che gli facevano compagnia: “Non potevo più permettermi sabbia e croccantini”. sono gli invalidi civili a cui dallo scorso gennaio il sussidio è stato decurtato o azzerato perché dal 2020 ricevono una maggiorazione della pensione, giudicata dalla Corte costituzionale insufficiente per soddisfare i bisogni primari. Il saldo tra quell’aumento e il taglio del Reddito (arrivato, con il via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Al’accredito sulla card gialla deldi cittadinanza si è fermato per molti di loro a 10. “Io ne spendo centinaia in pochi giorniper le medicine: non arrivo più a fine mese”, racconta uno di loro. Un altro, costretto a scegliere tra lae l’aiuto indispensabile di una colf, spiega di aver dovuto dare via le gatte che gli facevano compagnia: “Non potevo più permettermi sabbia e croccantini”.glicivili a cui dallo scorso gennaio il sussidio è stato decurtato o azzerato perché dal 2020 ricevono una maggiorazione della pensione, giudicata dalla Corte costituzionale insufficiente per soddisfare i bisogni primari. Il saldo tra quell’aumento e il to del(arrivato, con il via ...

Pubblicità

Destradipopolo : “NON PERMETTIAMO PIÙ CHE IL REDDITO DI CITTADINANZA SIA MESSO IN DISCUSSIONE, VA TAGLIATO IL CUNEO FISCALE E DOBBIA… - BenecomuneNet : RT @BergamoAcli: Rocchetti: 'La #pandemia non ha soltanto tagliato posti di lavoro, ma ha profondamente modificato la mappa dei lavori disp… - aclilombardia : RT @BergamoAcli: Rocchetti: 'La #pandemia non ha soltanto tagliato posti di lavoro, ma ha profondamente modificato la mappa dei lavori disp… - BergamoAcli : Rocchetti: 'La #pandemia non ha soltanto tagliato posti di lavoro, ma ha profondamente modificato la mappa dei lavo… - Pnk4Tweet : @Takemura_sama @marketingpmi @lucianocapone Un imprenditore che, a più riprese, ha ceduto gratuitamente e offerto a… -