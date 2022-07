Ponte Morandi, inizia il processo. Comitato vittime: "Speriamo emerga la verita'" (Di giovedì 7 luglio 2022) "Oggi inizia il processo dopo quasi 4 anni di attesa. Noi abbiamo tante aspettative, abbiamo l'aspettativa che porti giustizia, che sia fatta chiarezza sulle cause, sulle responsabilita' che hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) "Oggiildopo quasi 4 anni di attesa. Noi abbiamo tante aspettative, abbiamo l'aspettativa che porti giustizia, che sia fatta chiarezza sulle cause, sulle responsabilita' che hanno ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ponte Morandi, via al processo: il comitato dei parenti delle vittime chiede (di nuovo) di essere parte civile. “Es… - RaiNews : Il processo arriva dopo quattro anni di indagini, due incidenti probatori, terabite di file e documenti sequestrati… - TgrRaiLiguria : A poche ore dall'inizio del processo per il crollo di #PonteMorandi, parla il fratello di una delle vittime: 'ci so… - WebRadio_IusLaw : DIRITTI DI COPIA E PONTE MORANDI #SvegliatiAvvocatura Diritti di copia per gli atti per il Ponte Morandi a 750mila… - telodiceziatua : @giuseppemaria Più che altro bello de zia se vai a legge i quotidiani sul ponte Morandi quanti te spiegano che fini… -