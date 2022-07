Ponte Genova: iniziato processo, a giudizio 59 persone (Di giovedì 7 luglio 2022) E' iniziata la prima udienza del processo per il crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. Sono 59 le persone imputate, tra ex ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) E' iniziata la prima udienza delper il crollo delMorandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43. Sono 59 leimputate, tra ex ...

Pubblicità

rep_genova : Genova, Ponte Morandi, tre aule per il processo più atteso [di Marco Lignana] [aggiornamento delle 09:19] - persempre_news : #7luglio #morandi #processo Genova, al via il processo Morandi, a quattro anni di distanza dalla tragedia in seguito al crollo del ponte - rep_genova : Genova, Ponte Morandi, tre aule per il processo più atteso [di Marco Lignana] [aggiornamento delle 08:55] - fanpage : Inizia oggi il processo riguardante il crollo del #PonteMorandi che ha causato la morte di 43 persone il 14 agosto… - socialmiliac : RT @RSInews: Ponte Morandi, al via il maxi-processo - Si apre oggi (giovedì) a Genova: 59 imputati dovranno rispondere, tra le altre accus… -