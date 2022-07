Omicron 5 | quarta dose per gli over 60? Ema | «Sì se i casi aumentano | vaccino aggiornato a settembre» Ecdc | Italia in rosso scuro

Pubblicità

AlexBazzaro : #Covid Italia, il direttore generale dello Spallanzani: 'Nuova variante #Omicron buca i vaccini'. Funzionano davve… - sciantokescia : RT @simolar1984: Ricapitolando… in autunno sarà disponibile il nuovo vaccino aggiornato ad omicron… però vi vogliono fare la quarta dose ad… - dorin693 : RT @simolar1984: Ricapitolando… in autunno sarà disponibile il nuovo vaccino aggiornato ad omicron… però vi vogliono fare la quarta dose ad… - AryelLucciola : RT @simolar1984: Ricapitolando… in autunno sarà disponibile il nuovo vaccino aggiornato ad omicron… però vi vogliono fare la quarta dose ad… - SHIN_Fafnhir : @yeahimspleeny Ma ora che abbiamo Delta e che Delta è pure più stronzo e raggiunge quelli che si sono schivati la A… -

...l'invito a tutti i soggetti fragili e agli over 80 di non procrastinare i tempi della vaccinazione condose: "Nell'ultima riunione del Cts " ha detto Coletto " è emerso che la variante...La varianteè meno virulenta di Delta ma è pericolosa come il ceppo di Wuhan che ha causato ... "Devono fare ladose i fragili, gli over 70 - 75 anni, chi ha complicazioni oncologiche, ...Covid, è allarme per il boom di contagi causati dalle nuove varianti del virus e l'Ema, l'l'Agenzia europea per i medicinali, parla dell'arrivo ...La Regione ha fatto il punto della situazione Covid in Umbria . La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, mostra un trend in ...