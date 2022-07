Omicron 5 | i dati Oms | “Variante prevalente nel mondo”

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – La sottoBA.5 si afferma come lasul Pianeta, secondo l’ultimo rapporto settimanale Covid dell’Organizzazione mondiale della sanità. Mentre la famigliacontinua a dominare, rappresentando il 92% delle sequenze caricate sulla piattaforma Gisaid dall’1 al 30 giugno – riferisce l’Oms – tra i lignaggicontinuano a crescere le quote di5 e anche di4 (BA.4). La prima è stata rilevata in 83 Paesi e nella settimana dal 19 al 25 giugno, rispetto alla precedente, è salita dal 37% al 52% circa. Resta più lentaBA.4, rilevata in 73 Paesi e passata dall’11% al 12% circa. Continua dunque il calo della ex sottodominante2 (BA.2), ...

"La grande contagiosità di questa variante"5 "colpisce anche i bambini che non sono esenti dallo sviluppare la malattia da Covid, come dimostrano icrescenti negli ospedali pediatrici e ...Non sono giorni facili per chi ha prenotato una vacanza , tra il picco di contagi dae gli scioperi e le cancellazioni di voli che stanno colpendo tutta . In poche settimane più ...i...(Adnkronos) - Variante indiana, o Omicron 5, nel mirino degli esperti. Se da una parte si invita alla prudenza contro ogni allarmismo sul virus ...(Adnkronos) – La sottovariante BA.5 si afferma come la Omicron prevalente sul Pianeta, secondo l’ultimo rapporto settimanale Covid dell’Organizzazione mondiale della sanità. Mentre la famiglia Omicron ...