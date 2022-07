Nikon Z 9 | disponbile il firmware 2 10 per la nuova mirrorless

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 7 luglio 2022)rendeperZ 9 il2.10 con aggiornamenti e nuove funzionirilascia ilcon aggiornamenti per laa pieno formato pensata per fotografi e videomaker professionisti. L’aggiornamento introduce unafunzione di riduzione dello sfarfallio di flicker ad alta frequenza che, se attivata nel modo di ripresa foto, consente la regolazione del tempo di posa in incrementi più piccoli. In precedenza, i tempi di posa potevano essere adattati a 1/3 o 1/2 EV, tuttavia i nuovi miglioramenti consentono agli utenti di regolare i tempi di posa fino a quelli di dimensioni ridotte come 1/96 EV.Z 9 laa pieno formato ora con il suo aggiornamento La capacità di ...