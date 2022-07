Niente Napoli, Bernardeschi lascia la Serie A: accordo a un passo (Di giovedì 7 luglio 2022) La svolta però nelle ultime ore: come riporta 'Gazzetta.it', Bernardeschi sarebbe a un passo dall'accasarsi al Toronto nella Major League Soccer. Calciomercato, svolta Bernardeschi: vola in AmericaDa ... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) La svolta però nelle ultime ore: come riporta 'Gazzetta.it',sarebbe a undall'accasarsi al Toronto nella Major League Soccer. Calciomercato, svolta: vola in AmericaDa ...

Pubblicità

calciomercatoit : ???? Niente #Napoli, svolta #Bernardeschi: vola in America - sportli26181512 : Koulibaly, veto Napoli alla Juve! E De Laurentiis offre 6 mln fino al 2027: Niente sponde per i bianconeri, anche s… - NapoliFCNews : Cragno, l’agente: “Alessio al Napoli? Per il momento non c’è niente” #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - Vink901 : @Francois79C @NicoSchira Anche io ne vedo parecchie del Napoli e concordo, KK è un mostro. Ma DeLigt è un fenomeno… - PercuocoIt : Si è voluto fare solo pubblicità dicendo una cazzata contro ...i gay dopo il Pride a Napoli...per stare al centr… -