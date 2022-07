Napoli | fidanzatini rapinati al Vomero | lei non molla la borsa | 2 arresti - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

puntomagazine : Rapinano due fidanzatini. I #Carabinieri della compagnia #Vomero hanno arrestato due persone e denunciato un minore… - anteprima24 : ** Rapinano fidanzatini al #Vomero, due giovani arrestati e un minore denunciato ** - Armando70296762 : @RaffyAutiero @Napoli_Report @DiMarzio Come i fidanzatini : -Che hai mangiato? -Che fai? -Oggi scendiamo? -

Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, rapina consumata e tentata i tre giovani accusati di avere rapinato duenel quartiere Vomero di. I carabinieri ...e denunciato iun 17enne che è statao affidato ai genitori, con l'accusa di avere rapinato duenel quartiere Vomero di. I tre avevano individuato la coppia a via Solimena; l'hanno ...Napoli. In tre sullo scooter individuano le prede in Via Solimena al Vomero: due fidanzati a passeggio. Fermano il “mezzo”, uno rimane alla guida, gli altri due scendono armi in pugno. Una pistola è p ...In tre sullo scooter individuano le prede in Via Solimena: due fidanzati a passeggio. Fermano il “mezzo”, uno rimane alla guida, ...