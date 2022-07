LIVE – Halep-Rybakina | semifinale Wimbledon 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ile latestuale di, secondafemminile del torneo di. Continua l’imbattibilità della rumena sui campi dell’All England Club. Contro l’americana Anisimova è arrivato il successo consecutivo numero dodici. Dopo il trionfo del 2019, infatti, non si è potuta presentare nella passata edizione a causa di un infortunio mentre l’anno prima la manifestazione non è andata in scena per le note vicissitudini relative al Covid-19. Sarà lei la favorita per raggiungere l’ultimo atto di sabato, quello che sarebbe il suo sesto allo di torneo dello Slam. Occhio però alla kazaka, che con i suoi colpi potentissimi potrà mandarla in grande difficoltà.è la tennista che ha messo a segno ...

Pubblicità

jackcliffords61 : Simona Halep vs Amanda Anisimova Live Stream | Wimbledon Quarter Final 2022 [Video] ?????? - sportli26181512 : Wimbledon, risultati e curiosità di oggi in diretta live: A Wimbledon si chiude il programma dei quarti di finale.… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI/1 ?????? Wimbledon, quarti di finale 14h35 Halep ????-???? Anisimova a seguire Fritz ????-???? Nadal ev.… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ?????? Tennis: Wimbledon, ottavi di finale 14h40 Nakashima ????-???? Kyrgios a seguire Badosa ????-????… - Ubitennis : Wimbledon, Day 8 LIVE: fra poco Garin-de Minaur. Kyrgios, Halep e Nadal sul campo centrale -

...in diretta su Sky e in streaming su NOW WIMBLEDON UNCOVERED INSTREAMING - RISULTATI...La coppia reale ha assistito al match tra Sinner e Djokovic di martedì Vai alla Fotogallery Ora: ...Sarà disponibile anche unastreaming attraverso le due piattaforme Sky Go (riservata agli ... In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la semifinale trae Rybakina. Il nostro sito ...Il live e la diretta testuale di Halep-Rybakina, incontro valevole per la semifinale del torneo di Wimbledon 2022 sul Campo Centrale.A che ora e come seguire la sfida tra Simona Halep e la kazaka Rybakina, incontro di semifinale del torneo di Wimbledon 2022.