La Juve strappa il giovane talento al Bayern: piaceva anche al Barcellona (Di giovedì 7 luglio 2022) In una sessione di mercato composta da nomi altisonanti, top player e cifre monstre, la Juventus ha piazzato un grande colpo per il futuro. Come confermato da Fabrizio Romano, è stato raggiunto l'accordo per portare Kenan Yildiz a vestire la maglia bianconera. Yildiz è una delle migliori promesse del calcio europeo. Classe 2005, under 17, nazionalità turca ma ancora eleggibile per la Germania, avendo la madre tedesca. Di ruolo fa il mediano e può agire anche da mezzala. Ama i videogiochi di F1 e l'Nba, non i tatuaggi. Yildiz Juventus Bayern Monaco Rimanevano da limare solo gli ultimi dettagli per strappare il giovane talento al Bayern Monaco, a parametro zero. Yildiz, infatti, non ha voluto rinnovare con il club bavarese ed era free ...

