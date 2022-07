Kazuki Takashi è morto | il cadavere del papà di Yu-Gi-Oh trovato in mare

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 luglio 2022), un’altra brutta notizia scuote il mondo dello spettacolo e, in particolare, il mondo di fumetti e anime. Secondo le prime notizi sembra chesiamentre si trovava al largo di Nago, una delle città dell’arcipelago di Okinawa. Al momento non si conoscono le cause della morte di, non è stato riferito se si è trattato di un malore o di un incidente. Secondo quanto riferisce l’emittente nipponica NHK sembra che ildeldi Yu-Gi-Oh sia stato rinvenuto nella giornata del 6 luglio con attrezzatura da snorkeling. La guardia costiera di Nago non ha potuto far altro se non identificare ilmentre la polizia giapponese ha iniziato ...