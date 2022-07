Investita dal treno, muore 83enne nel Salernitano (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Superiore (Sa) – Tragico incidente stamattina nel Salernitano. Una donna di 83 anni e’ deceduta, intorno alle ore 8, dopo essere stata Investita da un treno, a Nocera Superiore (Salerno), nei pressi di via Russo. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, della polizia ferroviaria e dei carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. La Polfer sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Intanto, dalle ore 11:20 sulla linea Napoli – Salerno (via Cava de’ Tirreni) il traffico ferroviario precedentemente sospeso tra Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni, è tornato regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Superiore (Sa) – Tragico incidente stamattina nel. Una donna di 83 anni e’ deceduta, intorno alle ore 8, dopo essere statada un, a Nocera Superiore (Salerno), nei pressi di via Russo. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, della polizia ferroviaria e dei carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. La Polfer sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Intanto, dalle ore 11:20 sulla linea Napoli – Salerno (via Cava de’ Tirreni) il traffico ferroviario precedentemente sospeso tra Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni, è tornato regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

