Il top protagonista dell'estate si reinventa accostato a un capo ultra femminile (Di giovedì 7 luglio 2022) Canotta e gonna a ruota possono apparire due capi in netta antitesi e in un certo senso lo sono. Ma è proprio il contrasto di stile così forte il fattore che li rende un outfit vincente. La canotta è il top protagonista dell'estate 2022. L'abbiamo vista addosso a Iris Law, Kendall Jenner, Bella Hadid, Elsa Hosk e tante altre celeb. Declinata in chiave casual nella vita fuori dai set. Ma può diventare parte anche di un look elegante. Basta sceglierla nel colore giusto e abbinarla ad altri capi dal mood sofisticato. La canotta diventa elegante nell'outfit con gonna a ruota dal colore vibrante di Tamu McPherson. Come far diventare elegante la canotta Per realizzare il perfetto outfit canotta e gonna a ruota basta lasciarsi ispirare da uno degli ultimi look sfoggiati da Tamu McPherson alla fashion week maschile della primavera estate 2023. La fondatrice ...

